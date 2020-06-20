قوات المجلس الانتقالي في عدن تعلن السيطرة على آخر موقع للقوات الحكومية بجزيرة سقطرى

أعلن المجلس الانتقالي جنوبي اليمن، الیوم السبت، السیطرة على معسكر القوات الخاصة التابعة للحكومة الشرعیة في حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى، لتكتمل بذلك السیطرة الكاملة على الجزیرة.

اقتحمت القوات الجنوبية قبل لحظات معسكر القوات الخاصة آخر معاقل ومعسكرات مليشيات الإخوان المسلمين في حديبو سقطرى والسيطرة على كافة الأسلحة والأطقم والمعدات العسكرية التابعة لمليشيات الإخوان.

وأعلنت القوات الجنوبية العفو العام والبدء بتنفيذ الإدارة الذاتية لمحافظة سقطرى. — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) June 20, 2020

وقال عضو ھیئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، في تغريدة على "تويتر"، إن قوات المجلس فرضت السیطرة على معسكر القوات الخاصة، واستولت على كافة معداتھا.

وتابع العولقي: "أعلنت القوات الجنوبیة العفو العام والبدء بتنفیذ الإدارة الذاتیة لمحافظة سقطرى".

وأفاد مراسلنا بأن هدوء حذرا يسود جبهات القتال بمحافظة أبين جنوب اليمن بعد معارك دامية دارت أمس الجمعة، واستمرت حتى المساء بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان المجلس الانتقالي أعلن، أمس، أن قواته سیطرت على مقرات رئیسیة في حدیبو، مركز محافظة أرخبیل سقطرى، من بینھا مبنى المحافظة، وتقترب من السیطرة الكاملة على سقطرى.

المصدر: RT + وكالات