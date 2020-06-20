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الملك سلمان يصدر أوامره برفع منع التجول بشكل كامل في المملكة

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يصدر أوامره برفع منع التجول بشكل كامل في المملكة
Reuters Ahmed Yosri
شارع خال من المواطنين في الرياض بسبب إجراءات مكافحة كورونا
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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، صدور "الموافقة الكريمة" على رفع منع التجول بشكل كامل في كل أرجاء المملكة ابتداء من صباح غد الأحد.

ووفق المصدر يتم السماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية وبالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.
كذلك يجب ألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصى.

ويستمر تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.
كما يستمر تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

كما حث المصدر الجميع على ضرورة تحميل تطبيقيْ "توكلنا" و"تباعد"، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء وللحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.

المصدر: سبق

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