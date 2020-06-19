قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تصد هجوما لقوات الحكومة اليمنية وتسيطر على مديرية أمن سقطرى

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين في اليمن، صدها لهجوم عنيف للقوات الحكومية قرب مدينة شقرة التابعة للمحافظة.

وقال الناطق باسم قوات الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين، محمد النقيب، إن قواته تمكنت من تدمير عدد من الآليات.

كذلك نقلت صحيفة "المشهد اليمني" عن مصدر حكومي أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت على مدیریة أمن سقطرى عقب اشتباكات مع القوات الحكومية في الجزیرة.

وأضاف المصدر أن إدارة أمن حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى أصبحت تحت سیطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي.

المصدر: RT + المشهد اليمني