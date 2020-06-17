وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم

أفادت مصادر متطابقة لـ RT بوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وذلك بعد تدخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

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وكان السيسي قد كلف مساء الأربعاء، أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وقد أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) في وقت سابق م يوم الأربعاء، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

ناصر حاتم

المصدر: RT