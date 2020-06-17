السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

عرض التلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا عن القبض على المتهمين بالإساءة لعمال مصريين في مدينة ترهونة.

وقال بيان صادر عن داخلية الوفاق: "تمكنت أجهزة الضبط القضائي التابعة لوزراة الداخلية من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، حيث تمكنت الجهات الضبطية التابعة لوزارة الداخلية من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام".

وأكد البيان أن العمال المصريين المجني عليهم "بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون عملهم بشكل طبيعي"، معربا عن قناعة طرابلس بأن الحادث لن يمس بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والمصري.

كما شددت الوزارة على أنها "ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز".

ناصر حاتم

المصدر: RT