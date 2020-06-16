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الأردن.. حفل التخرج من الجامعة سيكون افتراضيا

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الأردن.. حفل التخرج من الجامعة سيكون افتراضيا
صورة أرشيفية
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أوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني، محي الدين توق، إلى رؤساء الجامعات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة حفل تخرج الطلبة للفصل الدراسي الحالي افتراضيا، عن بعد.

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وجاء ذلك في كتاب وجهه الوزير لرؤساء الجامعات، التزاما بخطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، ونظرا لتعذر تنظيم حفلات للتخرج لهذا العام.

وبحسب الكتاب، فإن هذا الموضوع تم طرحه خلال مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم العالي في أحد اجتماعات مجلس السياسات الوطني، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ودعا توق لتزويد الوزارة بوصف موجز لحفل التخريج المزمع إقامته افتراضيا، للحفظ والاستفادة منه مستقبلا.

المصدر: صحيفة الغد

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