الأردن.. 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها إصابتان مجهولتا المصدر

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الاثنين، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها حالتان محليتان من العينات العشوائية مجهولتا المصدر، و16 حالة غير محلية.

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، فإن الإصابتين المحليتين سجلت إحداها في لواء عين الباشا من العينات العشوائية، ويتم الاستقصاء عنها حاليا، أما الثانية فقد تم رصدها في لواء الرمثا وهي من العينات العشوائية أيضا، ويتم الاستقصاء عنها.

وأضافت الوزارة أنا الحالات غير المحلية توزعت على النحو التالي: 3 حالات لسائقي شاحنات، منهم أردنيين اثنين قدما عبر حدود العمري، ومواطن أجنبي قدم عبر حدود جابر تم التعامل معه وفق البروتوكول المتبع.

وتابعت بالقول إن 13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر (5 من السعودية، و2 من العراق، و2 الكويت، و1 من الإمـارات، و1 من قطر، و1 من باكستان، و1 من شيكاغو).

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 979 حالة، مشيرة إلى أنها سجلت 10 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة.

كما اتخذت الوزارة إجراءات أخرى بالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في مواقع الحجر بمنطقة البحر الميت، حيث تم إنشاء موقع خاص لعزلهم في مستشفى مصغر يتلقون فيه الرعاية الصحية اللازمة، وقد بلغ عددهم حتى الآن 20 مصابا، ويأتي ذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بين المواطنين العائدين من الخارج.

المصدر: RT