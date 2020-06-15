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خبير مياه مصري يعلق على تصريحات وزير الري السوداني بشأن مفاوضات سد النهضة

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خبير مياه مصري يعلق على تصريحات وزير الري السوداني بشأن مفاوضات سد النهضة
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خبير المياه المصري، عباس شراقي
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علق خبير المياه المصري، عباس شراقي، اليوم الاثنين، على تصريحات وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن تحقيق تقدم بالمفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي.

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وكان عباس قال، أمس الأحد، إنه تم التوافق على جوانب كثيرة بشأن ملء سد النهضة لكن هناك خلافات لا تزال قائمة فيما يتعلق بالجوانب القانونية، خصوصا في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، بالإضافة إلى آلية حل المنازعات، وعلاقة سد النهضة بالاتفاقيات السابقة.

خبير مياه مصري يعلق على تصريحات وزير الري السوداني بشأن مفاوضات سد النهضةسد النهضة

وذكر شراقي بهذا الخصوص أن بيانا قد يصدر غدا حول اتفاق جزئي يركز على الملء الأول والتشغيل، على أن يكون هناك تواصل بين الدول الثلاث خلال الشهور القادمة لحسم النقاط العالقة، الخاصة بكميات التصريف في السنوات العادية والجافة، وإلزام التطبيق وآلية فض المنازعات.

وأضاف الخبير: "هذا يذكرنا باتفاق واشنطن حيث التصريح بأننا اتفقنا على 90% وباقي 10% فقط، وكذلك في مفاوضات مبادرة حوض النيل في التسعينات، والاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبى).. دائما نختلف في الـ 10% التي لا تريد أن تُحل أبدا".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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