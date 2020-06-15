وزير الري السوداني: هنالك خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن جوانب قانونية حول "سد النهضة"

أفاد وزير الري السوداني ياسر عباس، يوم الاثنين، بوجود خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن جوانب قانونية حول "سد النهضة".

وصرح بأن خلافات برزت بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا في إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها، بالإضافة إلى آلية حل الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار أن قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الأول لسد النهضة وتشغيله.

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وأضاف ياسر عباس خلال مؤتمر صحفى له عقب انتهاء المفاوضات، أنه تم التوافق على جوانب كثيرة بشأن ملء سد النهضة.

وأكد وزير الري السوداني أن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا حققت تقدما كبيرا في جوانب فنية، مشيرا إلى أن الدول الثلاث توافقت على معظم المسائل الخاصة بملء السد.

وأشار الوزير إلى أنه يتم اجتماع بشكل يومي ويمكن إجراء أكثر من اجتماع خلال اليوم الواحد، لافتا إلى أن الوفد القانوني سوف يجتمع يوم الثلاثاء لبحث الأمور القانونية.

وأوضح عباس أن مصر وأثيوبيا طلبتا استكمال المفاوضات.

ولفت إلى أن بلاده قدمت مقترحا من أجل إنهاء المفاوضات يوم الثلاثاء إذا تم التوافق، خاصة وأنه قد تم الاتفاق على رفع الأمر إلى رؤساء الوزراء الذين كلفوا وزراء الري في الدول الثلاثة بالتفاوض.

وأكد عباس أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف أصيل وليس وسيطا في هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الإثيوبي.

وشدد على أن بلاده تحترم حق الدول في التنمية وفق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بمشروعات المياه وأهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذي شان بالآخرين.

المصدر: RT