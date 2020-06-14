إثيوبيا تتحدث عن تفاهم مع مصر والسودان حول التخزين الأولي لسد النهضة

أكدت وزارة الموارد المائية والري الإثيوبية توصل أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، لتفاهم حول المرحلة الأولى لملء سد النهضة، من خلال مفاوضات ثلاثية مستمرة لليوم الرابع.

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وصرحت الوزارة، في بيان، بأن الدول الـ3 "توصلت، بناء على جدول ملء سد النهضة الكبير الإثيوبي، إلى تفاهم حول التخزين في المرحلة الأولى وحجم التدفق من البيئة والقواعد الأساسية للملء الأولي وسبل التعامل مع مكافحة الجفاف" أثناء هذه الفترة.

كما أضافت الوزارة أن المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان تكللت بتفاهم حول قواعد ضمان الأمن في السد ودراسة تداعيات عمله بالنسبة إلى البيئة والأجواء الاجتماعية.

وأكدت أثيوبيا أن الهدف من المفاوضات هو التوصل لاتفاق حول التخزين المبدئي والتشغيل السنوي لسد النهضة، وليس هناك أي مناقشة فيما يخص توزيع مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاثة.

وتستضيف الخرطوم منذ 11 يونيو مفاوضات بين وزراء الري لكل من إثيوبيا ومصر والسودان حول أزمة سد النهضة وسط استمرار خلافات حادة بين الأطراف.

ولم يؤكد أي من السودان ومصر صحة المعلومات الواردة في البيان الإثيوبي، وسبق أن أعربت وزارة الموارد المائية والري المصرية، السبت، عن عدم تفاؤلها بتحقيق أي تقدم في المفاوضات الجارية، قائلة إن إثيوبيا اقترحت تخلي مصر والسودان عن حقوقهما المائية.

المصدر: "وكالة الأنباء الإثيوبية" + وكالات