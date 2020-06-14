وزير الري المصري الأسبق يعلق على بيان إثيوبيا حول ملء سد النهضة

اعتبر وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، أن البيان الإثيوبي حول التوصل إلى تفاهمات مع مصر والسودان بشأن ملء سد النهضة موجه للداخل الإثيوبي.

وقال علام، في بيان أصدره اليوم الأحد، تعليقا على هذا البيان الإثيوبي، إنه موجه للداخل الأثيوبي أكثر بهدف الطمأنة، وأيضا للخارج لإثبات حسن النية، بعد نجاح مصر سياسيا وإعلاميا في فضح نواياها (إثيوبيا) الحقيقية خلال اليومين الماضيين".

وأضاف: "من الواضح أن إثيوبيا يهمها الإعلان عن توافق في قواعد الملء حتى إذا قامت بالملء المنفرد، فتزعم بأنه يتم حسب التفاهمات المتفق عليها".

ورأى علام أنه "يجب على الجانب المصري إيضاح أن التفاهم النهائي حول الملء لن يتأتى إلا بعد الاتفاق على التشغيل، فلن تقل أضرار السد على مصر إلا بقواعد محددة للملء والتشغيل معا".

كما أضاف أنه "ليس واضحا في البيان ما تم حيال بندي التنسيق وتبادل المعلومات وحل النزاعات".

وقالت إثيوبيا، في بيانها التي أصدرته أمس السبت، إن الدول الثلاثة توصلت إلى تفاهمات حول قواعد التخزين الأولي لسد النهضة وكيفية التعامل مع إدارة الجفاف أثناء هذه الفترة، وكذلك حول قواعد أمان السد وحول تداعيات بنائه البيئة والاجتماعية.

المصدر: RT