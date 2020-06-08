استعداد أممي لمساعدة حكومة الوفاق بشأن التقارير عن جثث ترهونة

أعلنت الأمم المتحدة، استعدادها لمساعدة حكومة الوفاق الليبية على إجراء تحقيق بشأن تقارير عن اكتشاف جثث في مستشفى مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك: "مستعدون لتقديم المساعدة لحكومة الوفاق الوطني بشأن التقارير التي أفادت بالعثور على جثث مؤخرا".

وتابع: "تلك الجثث تذكرنا بالثمن الذي يدفعه المدنيون وبالحاجة الملحة إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية".

وأشار دوجاريك إلى بيان أصدرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا (يونسميل)، أعربت فيه عن انزعاجها الشديد إزاء اكتشاف تلك الجثث، ودعت الحكومة الليبية إلى "إجراء تحقيق سريع ونزيه".

وشدد على أن الحل السياسي للأزمة "لا يزال في متناول اليد"، وأن بعثة الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد، لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها".

من جانبها، أشارت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أنها "تلقت تقارير عن نهب وتدمير ممتلكات عامة وخاصة في مدينتي ترهونة والأصابعة، وهي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي".

وأعلنت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا خلال الأيام القليلة الماضية، إحكامها السيطرة على بلدة الوشكة وتقدمها من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت، عقبة سيطرتها على ترهونة.

المصدر: "وكالات"