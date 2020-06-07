الأمم المتحدة: نحقق في تقارير مرعبة عن قتل ونهب وردتنا من ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة أنها تتحقق من تقارير تفيد بوقوع أعمال نهب وتدمير للممتلكات في مدينتي ترهونة والأصابعة جنوب طرابلس اللتين استعادتهما القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية مؤخرا.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا في بيان صدر عنها، إن أكثر من 16 ألف شخص شردوا خلال الأيام القليلة الماضية في ترهونة وجنوبي طرابلس، أثناء معارك بين قوات حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر في المنطقة.

وأضافت: "التقارير عن اكتشاف عدد من الجثث في المستشفى في ترهونة مزعجة جدا".

وتابعت: "تلقينا عدة تقارير حول أعمال نهب وتدمير لممتلكات عامة وخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أفعال عقاب وانتقام تهدد بتآكل النسيج الاجتماعي الليبي".

من جهتها قالت حنان صلاح الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "يتعين على حكومة الوفاق الوطني اتخاذ خطوات عاجلة لوقف جرائم الانتقام في ترهونة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، تحذيره للقوات الموالية للوفاق من أن أي أعمال انتقامية في المناطق المحررة ستواجه بالعقاب.

وقالت وزارة العدل بحكومة الوفاق إن قواتها عندما دخلت ترهونة اكتشفت أكثر من 100 جثة في مشرحة مستشفى محلي.

المصدر: رويترز