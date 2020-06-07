الصحة الفلسطينية تعلن عن 8 إصابات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بالمرض في فلسطين إلى 651 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة رصدت في مدينة حلحول بمحافظة الخليل، وشخصت 3 منها لدى أطفال، مشيرة إلى أن هذه الإصابات وقعت نتيجة مخالطة سائق حافلة يحمل الهوية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطية مي الكلية عن 3 حالات شفاء جديدة سجلت في بلدة بيت أولا بمحافظة الخليل، لتبلغ الحصيلة 558 حالة، 293 منها في القدس و224 في باقي المحافظات الشمالية و41 في المحافظات الجنوبية.

وقالت إن 319 حالة إصابة سجلت في محافظة القدس، و254 في باقي المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي بين مصابي كورونا بلغت 86.8% من مجمل الإصابات.

المصدر: RT