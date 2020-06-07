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العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة النجف - فيديو

أخبار العالم العربي

العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة النجف - فيديو
Reuters Khalid Al Mousily
الاحتجاجات في العراق - أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد، بتجدد الاحتجاجات في محافظة النجف وسط البلاد، مشيرا إلى وقوع صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية بالمحافظة.

وقال مراسلنا، إن العشرات من المحتجين خرجوا في شوارع محافظة النجف للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري، ووقعت صدامات مع القوات الأمنية، التي أطلقت الرصاص الحي في الهواء.

وأضاف، أن مباني ومقرات احترقت بالقرب من مبنى المحافظة بعد وصول المحتجين إليها.

المصدر: RT

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