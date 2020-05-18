الكاظمي يوعز بتشكيل لجنة حكومية لوضع قائمة بضحايا الاحتجاجات

أوعز رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة حكومية لوضع قائمة بضحايا الاحتجاجات.

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وذكر بيان حكومي أن الكاظمي "أوعز بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية، سواء من المحتجين أو قوات الأمن".

وأضاف أن "القائمة المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول من أكتوبر 2019 إلى الثامن عشر من مايو الحالي".

وأشار إلى أن "القائمة ستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساسا لتكريم الشهداء وإعادة الاعتبار لهم وتعويض عوائلهم".

ووفقا للبيان، فإن "الكاظمي أناط المهمة بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات العراقية والدولية الرصينة لضمان دقة المعلومات الواردة فيها".

وتابع أن "هذه القائمة تعد عند إنجازها، أول جهد رسمي عراقي لتوثيق ضحايا الاحتجاجات، وهي تلبية لأحد الوعود الأساسية التي تضمّنها المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي والمتعلق بـ (الشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات، والاهتمام بعوائل الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى)".

المصدر:RT