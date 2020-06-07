الأردن يعلن استمرار استخدام الصفارات للإنذار ببدء الحظر

أعلن وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، الاستمرار في إطلاق الصفارات الساعة 11 ليلا للإنذار بإغلاق المنشآت وعودة المواطنين إلى منازلهم قبل الساعة 12.

إقرأ المزيد

وشدد العضايلة على أن عقوبات ستفرض على مخالفي هذه التعليمات التي جاءت للحد من تفشي فيروس كورونا.

واعتبر أن صفارات الإنذار في هذا الوقت لن تكون مزعجة للمواطنين، خصوصا وأن أغلبهم يسهرون في الصيف.

وسجلت وزارة الصحة السبت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة شفاء.

المصدر: وكالات