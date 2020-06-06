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الأردن.. نقيب تجار الحلي والمجوهرات ينصح مواطنيه

مال وأعمال

الأردن.. نقيب تجار الحلي والمجوهرات ينصح مواطنيه
Reuters Muhammad Hamed
محال الصاغة في عمان بالأردن - أرشيف
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وجه نقيب تجار الحلي والمجوهرات الأردني أسامة إمسيح اليوم السبت نصيحة للأردنيين الراغبين باستغلال ارتفاع أسعار الذهب، مؤكدا أن أسعار المعدن الأصفر حاليا "متذبذبة".

وقال إمسيح، إن "أسعار الذهب متذبذبة في الوقت الحالي ولا يعلم أحد إلى أين تتجه"، مبينا أنه "جرت العادة أن يلجأ المواطنون للذهب في الأزمات سواء للبيع أو الشراء باعتباره ملاذا آمنا".

ونصح الراغبين ببيع مدخراتهم من الذهب بـ"الانتظار"، في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الذهب، إذا ما استمرت المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وبين، أنه "بإمكان المواطنين بيع جزء من مدخراتهم لا كلها، حتى لا يقعوا بما يسمى بالمضاربة والتي يتخذها البعض للحصول على الربح السريع".

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجا في السوق المحلية 34.4 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 32.5 لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41.1 دينارا، و30.4 دينار على التوالي.

المصدر: "وكالات أردنية"

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