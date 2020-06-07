حزب العدالة والتنمية: تركيا أنجزت ما وعدت به إخواننا في ليبيا

أشاد مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ياسين أقطاي، بالانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية مدعومة من تركيا.

وكتب أقطاي في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله، أنجزت تركيا ما وعدت به إخواننا في ليبيا.. وكان الثوار الليبيون عند حسن ظن الناس بهم".

“Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız”



Trablus, Tarhuna, Cufra vd.



Bu tür başarılar, elhamdulillah, Türkiye’nin rutini haline geldi. Medyadaki ilgisizlik onun eseri mi ola?

https://t.co/9Iuybsm5zz — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) June 6, 2020

وأضاف: "ليبيا اليوم على أول طريق التحرر والاستقلال، ولكن الطريق طويلة وتحتاج إلى مزيد من الدعم ولن تتخلى تركيا عن الشعب الليبي".

وتابع: "أن ينجح الثوار الليبيون في حسم معركة طرابلس والغرب الليبي بهذه السرعة فهذا يعطيك فكرة عن مدى هشاشة قوى البغي وضعفها".

Gerçek barış, adalet ve ötekine saygı temelinde daim olan barıştır. Yeni düşmanlıklar ve saldırılar için yavaşlamak ve nefes almak değildir — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) June 6, 2020

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم السبت عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

ويتضمن "إعلان القاهرة" مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".

المصدر: RT + "وكالات تركية"