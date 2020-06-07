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حزب العدالة والتنمية: تركيا أنجزت ما وعدت به إخواننا في ليبيا

أخبار العالم العربي

حزب العدالة والتنمية: تركيا أنجزت ما وعدت به إخواننا في ليبيا
AFP Mahmud TURKIA
عناصر تابعون لقوات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس - أرشيف
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أشاد مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ياسين أقطاي، بالانتصارات التي حققتها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية مدعومة من تركيا.

وكتب أقطاي في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله، أنجزت تركيا ما وعدت به إخواننا في ليبيا.. وكان الثوار الليبيون عند حسن ظن الناس بهم".

وأضاف: "ليبيا اليوم على أول طريق التحرر والاستقلال، ولكن الطريق طويلة وتحتاج إلى مزيد من الدعم ولن تتخلى تركيا عن الشعب الليبي".

وتابع: "أن ينجح الثوار الليبيون في حسم معركة طرابلس والغرب الليبي بهذه السرعة فهذا يعطيك فكرة عن مدى هشاشة قوى البغي وضعفها".

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم السبت عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

ويتضمن "إعلان القاهرة" مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ"إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها"، حتى يتمكن "الجيش الوطني" من "الاضطلاع بمهامه الأمنية".

المصدر: RT + "وكالات تركية"

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