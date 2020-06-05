أردوغان مخاطبا جنوده: التطورات في سوريا والعراق وليبيا أظهرت قوة أدائنا

خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة وحدات بلاده العسكرية المتمركزة قرب الحدود مع سوريا، وذلك عبر اتصال هاتفي مع وزير دفاعه خلوصي أكار.

وقال أردوغان إن مستجدات الأوضاع في شمالي العراق وفي ليبيا ومنطقة "نبع السلام" وإدلب بسوريا، أظهرت مدى قوة أداء تركيا.

وأضاف أردوغان: "إنني على ثقة بأن وحدتنا وتضامننا سيجعلان العالم ينظر بإعجاب إلى تركيا ويعززان وضعنا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتابع قائلا: "التضامن الذي أظهرناه مع الأخوة في ليبيا، والخدمات الاستشارية التي قدمناها، أظهرت مدى قوة أدائنا".

من جانبه أكد الوزير أكار للرئيس أردوغان، أن "معنويات الجيش التركي عالية جدا، وأن أفراد القوات المسلحة التركية يقومون بمهامهم على أكمل وجه".

أردوغان: التطورات بليبيا وسوريا والعراق تظهر قوة أدائنا

في اتصال هاتفي أجراه مع وزير الدفاع التركي خاطب فيه وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا.

التضامن الذي أظهرناه مع الإخوة في ليبيا، والخدمات الاستشارية التي قدمناها، أظهرت مدى قوة أدائناhttps://t.co/mNBhpjiUWl — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 5, 2020

المصدر: الأناضول