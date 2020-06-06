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قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن سيطرتها على بلدة الوشكة غربي سرت

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قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن سيطرتها على بلدة الوشكة غربي سرت
Reuters Goran Tomasevic
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أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا عن إحكامها السيطرة على بلدة الوشكة ومواصلتها التقدم شرقا نحو مدينة سرت لانتزاعها من قبضة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

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وصرح المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، محمد قنونو، اليوم السبت: "قواتنا البطلة سيطرت على بلدة الوشكة وتتجاوز منطقة بويرات الحسون وتتقدم بقوة لضرب بؤر المتمردين في مدينة سرت"، حسب ما نشر على صفحة عملية "بركان الغضب" في "فيسبوك".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قوات حكومة الوفاق عن شن عملية جديدة تحمل اسم "دروب النصر" بهدف السيطرة على مناطق الوشكة وبويرات والحسون وجارف وأبو هادى وسرت والجفرة.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق في الأيام الأخيرة من استعادة السيطرة على كامل منطقة طرابلس الكبرى التي تضم العاصمة وضواحيها وانتزاع مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوبي العاصمة، فيما تتراجع قوات حفتر شرقا.

المصدر: RT

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