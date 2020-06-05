الجزائر تعلن أنها تخطت ذروة الإصابات بكورونا

أعلن وزير الصحة والسكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أن بلاده وصلت إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا في 29 أبريل الماضي بتسجيلها 199 إصابة جديدة.

وأوضح في تصريحات للتلفزيون الحكومي أن الوضع الحالي يتسم بـالاستقرار النسبي وهو ما سمح ببدء رفع تدريجي للحجر بعد غد الأحد.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات تسمح لبعض القطاعات بإعادة فتح أنشطتها وفقا لتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا بداية من يوم الأحد القادم.



وأشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بصدد التحضير لتوصيات تخص الإجراءات الصحية الضرورية لإعادة فتح المساجد أمام المصلين.

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية