إصابات كورونا الجديدة في الجزائر تحت الـ100 لأول مرة منذ 23 أبريل

أفادت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الخميس بتسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أول معدل إصابات يومية تحت الـ100 منذ 23 أبريل المنصرم.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات الجديدة في عموم البلاد إلى 9831.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 681.

في المقابل، تماثل 79 شخصا للشفاء من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6297، فيما يتواجد 31 مريض بوحدات العناية المركزة.

المصدر: RT