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ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تعلن سيطرتها على مطار طرابلس الدولي (فيديو)

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ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تعلن سيطرتها على مطار طرابلس الدولي (فيديو)
Reuters
ليبيا
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أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، يوم الأربعاء، سيطرتها على مطار طرابلس الدولي.

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وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن قواته حررت مطار طرابلس الدولي بالكامل.

وأضاف محمد قنونو أن قوات "الجيش الوطني الليبي" انسحبت باتجاه قصر بن غشير.

وأعلنت قوات حكومة فايز السراج، صباح الأربعاء، أنها باشرت اقتحام مطار طرابلس الدولي بحذر، زاعمة وجود كميات كبيرة من الألغام.

ومطار طرابلس، كان مطارا دوليا يخدم العاصمة الليبية، ويبعد عنها حوالي 27 كم، ويقع في منطقة قصر بن غشير، لكن تم إغلاقه وإيقاف العمل فيه منذ عام 2014، نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت به نتيجة اشتباكات حينها، وقد جرى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية.

المصدر: RT + وكالات

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