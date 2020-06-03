قوات الوفاق تعلن انطلاق معركة "تحرير المطار" في طرابلس

أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، عقيد طيار محمد قنونو، بداية معركة "تحرير مطار" العاصمة الدولي.

وأفاد قنونو في بيان عاجل بأن التعليمات صدرت لقوات حكومة الوفاق "بالتقدم ومطاردة فلول ميليشيات حفتر الارهابية الهاربة داخل مطار طرابلس".

وأعلن المتحدث العسكري باسم الوفاق بأن قواته "نجحت قبل يومين في احكام الطوق حول مطار طرابلس تمهيدا لتحريره وبسط سيطرة الدولة عليه".

وذكر قنونو كذلك أن قوات الوفاق "نجحت خلال هذا الأسبوع في استعادة كافة المعسكرات جنوب طرابلس بعد أن كانت بؤرا للمتمردين".

وروى في السياق أن سلاح الجو التابع لقواته "نفّذ خلال الساعات الاخيرة 3 ضربات قتالية استهدفت سرية لدبابات الميليشيات الإرهابية في قصر بن غشير ودبابة داخل مطار طرابلس".

إلى ذلك أعلنت مصادر متطابقة أن قوات حكومة الوفاق تشن في هذه الآونة هجوما واسعا على مدينة ترهونة، المعقل الرئيس الموالي للجيش في غرب البلاد، مشيرة إلى اندلاع قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة على تخوم المدينة، الواقعة جنوب شرق العاصمة.

المصدر: RT