وزارة الصحة المصرية تلزم المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى فيروس كورونا وفقا لأسعار محددة (صورة)

أعلنت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان المصرية أنه سيتم العمل بتسعيرة جديدة في المستشفيات الخاصة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

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وحذرت الإدارة المستشفيات من عدم الالتزام بالأسعار، مؤكدة أن أي مستشفى لا يلتزم بالتنفيذ سيتعرض للغلق .

وقالت أن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة، شاملة جهاز تنفس اصطناعي، تتراوح بين 7500 جنيه و10000 جنيه، وتكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس اصطناعي من 5000 جنيه وحتي 7000 جنيه.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل، وكذلك التحاليل والأشعة، مشيرة إلى تولي العلاج الحر والتراخيص الطبية مسؤولية التنفيذ.

المصدر: اليوم السابع