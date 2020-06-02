مصر.. وفاة مخرج مشهور بفيروس كورونا (صورة)

توفي مخرج البرامج المصري الشهير في التليفزيون المصري علاء النجار، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا القاتل.

ونعاه عدد من زملائه مع الإشارة إلى أنه توفي بعد ظهور التقاطه العدوى بأيام قليلة. كذلك أصدر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة بياناً جاء فيه: "فقدنا زميلا عزيزا شهد له الجميع بالإخلاص في العمل وللوطن كما كان محبوبا من كل زملائه".

وكُتب على إحدى الصفحات الخاصة بالعاملين في الإذاعة والتلفزيون المصريين: "البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا اليه راجعون. صدمة وفاجعة كبرى في الزميل والأخ والصديق المخرج علاء النجار المخرج بالقناة الثالثة. ربنا يرحمه ويصبرنا على فراقه ويجعل مثواه الجنة يا رب".

ويشار إلى أن الفيروس المستجد أصاب عدداً من الإعلاميين المصريين من بينهم حسين الزناتي أمين صندوق نقابة الصحفيين وأية عبد الرحمن وريهام السهلي ودينا حويدق وكريم رمزي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية