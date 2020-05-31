سوريا.. افتتاح طريق دولي بعد 8 سنوات على إغلاقه

قامت السلطات الرسمية السورية بفتح طريق "الرقة - حلب" الدولي بعد إغلاقه لأكثر من 8 سنوات.

وأكد محافظ الرقة، عبيد الحسن، في تصريح خاص لـ "الوطن"، فتح طريق الرقة - حلب الدولي والذي يربط محافظة حلب مع محافظة الرقة مرورا بمدينة الطبقة.

وتقوم الفرق الطبية التابعة لمديرية صحة الرقة بفحص القادمين من المناطق الواقعة خارج السيطرة للتأكد من سلامتهم.

جدير بالذكر أن هذا الطريق مغلق منذ بداية عام 2013 وتم منذ ذلك الوقت تحويل حركة المرور بين جميع مناطق الرقة والمحافظات الأخرى إلى طريق السلمية.

وسيسهم فتح هذا الطريق في حل مشكلة التنقل بين الرقة وريفها من جهة والمحافظات الأخرى من جهة أخرى، إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية لهذه المناطق.

المصدر: الوطن