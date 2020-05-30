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وزير القوى العاملة المصري: الإفراج عن 8 مصريين احتجزوا في الأردن بسبب البحث عن عمل

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وزير القوى العاملة المصري: الإفراج عن 8 مصريين احتجزوا في الأردن بسبب البحث عن عمل
Facebook / الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة المصرية
وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان
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أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية لدى عمان، في حل مشكلة 8 عمال مصريين تم احتجازهم في العاصمة الأردنية.

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وبحسب بيان صدر عن الوزير، اليوم السبت، فقد نجح سفير مصر بالأردن، شريف كامل، والقنصلية المصرية بعمان، في التدخل لدى مديرية الأمن، للإفراج عن 8 عمال تم احتجازهم عن طريق دوريات الأمن العام نتيجة تجمهرهم على الطريق العام طلبا لفرصة عمل، باعتبار ذلك خرقا لأوامر الدفاع الصادرة.

وأوضح السفير أنه تم الإفراج عنهم جميعا لمدة شهر لحين الانتهاء من الإجراءات.

وأشار كامل إلى أنه تم التدخل لدى صاحب مطعم احتجز جوازات سفر 4 عمال، وبعد التأكد أن حجز الجوازات غير قانوني، قام على الفور بتسليم العمال جوازات سفرهم.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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