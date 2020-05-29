مصر ترتيب رحلات من الأردن للعمال الراغبين في العودة

أعلن مسؤول مصري في العاصمة الأردنية عمان، أن السفارة المصرية بالمملكة سترتب رحلات جوية للمواطنين المصريين العاملين بالأردن الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن.

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وفي تقرير تلقاه وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر في الأردن، أشار إلى أن الحديث يدور عن المصريين العاملين في المملكة الذين سجلوا رغبتهم في العودة عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية لمن أراد من العمالة الوافدة، في مغادرة المملكة والعودة إلى بلاده.

وفي تقريره أوضح المستشار العمالي المصري في الأردن، طلعت السيد، أن الرحلات الجوية ستكون من خلال شركتي "مصر للطيران"، و"إير كايرو" وذلك في الفترة من 6 إلى 12 يونيو المقبل، ويمكن للمواطن سداد قيمة تذكرة الطيران والحصول عليها خلال التواصل من الشركتين المذكورتين، وسوف يخضع العائد للحجر الصحي لدى وصوله إلى أرض الوطن، وستكون تكلفة الإقامة والإعاشة خلال فترة الحجر الصحي مجانية.

وجرى رفع التقرير في إطار متابعة وزير القوى العاملة أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة للعاملين في أي وقت، خاصة في فترة انتشار فيروس كورونا.

ويهدف هذا النشاط إلى حفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص

ناصر حاتم

المصدر: RT