مصر.. تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و34 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، عن تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و34 وفاة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حالات الشفاء إلى 5693 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 6456 حالة.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيا.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

ناصر حاتم

المصدر:RT