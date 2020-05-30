السيسي يبحث مع وزير الاتصالات دور وزارته في احتواء تداعيات أزمة كورونا

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن "الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، فضلا عن دور وزارة الاتصالات في احتواء تداعيات جائحة كورونا".

وذكر المتحدث أن رئيس الدولة وجه "باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي الاحتياجات التي لم يكن من الممكن تلبيتها لولا رفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية منذ عام 2019 بتكلفة حوالي 30 مليار جنيه".

كما وجه السيسي، وفقا للبيان، بتقديم الدعم لتوفير أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب.

ناصر حاتم

المصدر: RT