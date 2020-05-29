الحوثيون: فحوصات كورونا تأثرت بعدم دقة وكفاءة محاليل أرسلتها منظمة الصحة العالمية

أعلنت الحكومة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية عن إصابات جديدة بفيروس كورونا، متهمة منظمة الصحة العالمية بـ "عدم دقة وكفاءة المحاليل" التي أرسلتها للكشف عن المرض.

وقالت زارة الصحة في "حكومة الإنقاذ الوطني" التابعة للحوثيين في بيان لها، إن "عدم دقة وكفاءة المحاليل والمسحات المرسلة من قبل منظمة الصحة العالمية أثر على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية لعينات غير بشرية وغير متوقعة"، مضيفة أنه سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة.

وجاء في بيان الوزارة: "نؤكد... أن حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) ظهرت في عدة مناطق ومحافظات مختلفة في بلادنا ومنها امانة العاصمة وإننا نعمل بكل مسؤولية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالات الإصابة كما نعمل على تتبع المخالطين ومراقبة حالاتهم".

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وأشارت إلى أنه "في ظروف معيشية كالتي يعيشها اليمن من عدوان وحصار وانقطاع للمرتبات فإن من الواجب أن تكون الإجراءات متناسبة مع ظروف البلد".

وأهابت الوزارة "بجميع المواطنين التعاون مع وزارة الصحة لإسناد جهودها للتصدي للفيروس ومواجهته... وبالإلتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الوزارة تحت قاعدة (لا تهويل ولا تهوين) خاصة في ظل تقاعس المنظمات الأممية في تقديم العون والمساعدة اللازمة لليمن".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن وصل إلى 278 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 57 شخصا، حسب معطيات اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

المصدر: RT