 
مباشر
عاجل
قتلى في اشتباكات بين القوات السودانية والجيش الإثيوبي

غوتيريش: أعلى نسبة وفيات كورونا عالميا في عدن اليمنية

أخبار العالم العربي

غوتيريش: أعلى نسبة وفيات كورونا عالميا في عدن اليمنية
Reuters Stringer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nzbd

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن رصد أعلى نسبة وفيات في العالم بسبب فيروس كورونا في مدينة عدن اليمنية، واصفا الوضع في البلاد بـ "المأساوي".

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الخميس، إنه "لا يوجد بلد أكثر عرضة للخطر من اليمن. وفي عدن لدينا أعلى نسبة وفيات بسبب كوفيد-19، حيث يموت 17% من المصابين".

إقرأ المزيد
الأغذية العالمي: الوضع الإنساني في اليمن قد يخرج عن السيطرة جراء كورونا
الأغذية العالمي: الوضع الإنساني في اليمن قد يخرج عن السيطرة جراء كورونا

وأشار الأمين العام إلى أن مؤتمرا للمانحين سيعقد قريبا، وأعرب عن أمله بأن يظهر المجتمع الدولي التضامن مع الشعب اليمني ويمول المساعدات بالحجم المطلوب.

وحسب آخر المعطيات التي نشرتها اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 278 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 57 شخصا.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا