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الكويت.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 24 ألفا

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الكويت.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 24 ألفا
Reuters
الكويت- أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و10 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد 24112، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 185، كما تم تسجيل 752 حالة شفاء".

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وتشير بيانات الوزارة اليوم إلى ارتفاع في معدل الإصابات اليومية عند 845 إصابة جديدة و10 وفيات، مقارنة بـ692 حالة جديدة و3 وفيات سجلتها أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات 

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