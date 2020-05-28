الكويت.. إجمالي الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 24 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و10 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد 24112، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 185، كما تم تسجيل 752 حالة شفاء".

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تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 845 حالة جديدة، وتسجيل 752 حالة شفاء، و 10 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 24,112 حالة pic.twitter.com/A0BGVFEBLf — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 28, 2020

#الكويت || ألزمت وزارة الصحة الكويتية، الموظفين العاملين في المرافق الصحية ارتداء وسائل "الحماية الشخصية" وفق ما يقتضيه مكان العمل والظروف المحيطة به، وذلك للحد من الإصابة والعدوى بفيروس #كورونا المستجد. pic.twitter.com/iKwdkXiutv — MNA (@mna) May 28, 2020

وتشير بيانات الوزارة اليوم إلى ارتفاع في معدل الإصابات اليومية عند 845 إصابة جديدة و10 وفيات، مقارنة بـ692 حالة جديدة و3 وفيات سجلتها أمس الأربعاء.

المصدر: وكالات