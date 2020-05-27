الكويت.. 3 وفيات و692 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 7 وفيات و608 إصابة في اليوم السابق.

وارتفعت بذلك حصيلة الحالات المسجلة في البلاد إلى 175 وفاة و23267 إصابة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن 640 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 7946.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 692 حالة جديدة، وتسجيل 640 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 23,267 حالة pic.twitter.com/BCvyFjs6d5 — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 27, 2020

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المصدر: وزارة الصحة الكويتية