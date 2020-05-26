تراجع متواصل بعدد الإصابات والوفيات بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عن تسجيل 7 وفيات جديدة و608 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يمثل تراجعا بعدد الوفيات والإصابات اليومية.

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وقال وزير الصحة باسل الصباح، إنه تم تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل 665 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 22575.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات جراء الفيروس، مقابل 9 وفيات في اليوم السابق، ليصل الإجمالي إلى 172.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 608 حالة جديدة، وتسجيل 685 حالة شفاء، و 7 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 22,575 حالة pic.twitter.com/0lFcayhnjO — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 26, 2020

من جهة أخرى، أفاد وزير الصحة الكويتي بشفاء 685 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت أمس الاثنين، أن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته اعتبارا من 10 إلى 30 مايو للحد من انتشار فيروس كورونا، بل إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة إلى طبيعتها.

المصدر: RT+ رويترز