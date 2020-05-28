نتنياهو عرض نقل مهندسة العلاقة مع السودان إلى إسرائيل لعلاجها من كورونا

كشف محلل إسرائيلي أن تل أبيب عرضت نقل المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، نجوى قدح الدم، لعلاجها من كورونا في إسرائيل، قبل وفاتها.

وأضاف بارك رافيد المحلل بالقناة 13 الإسرائيلية في تغريدات على "تويتر" أنه في "يوم الأحد وخلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء، قال رئيس الوزراء نتنياهو إنه تحدث مع البرهان، وتمنى له عيدا سعيدا وتحدث معه عن تعزيز العلاقات".

وتابع: "لكن في الحديث بين نتنياهو والحاكم السوداني، ربما كانت هناك قضية أخرى – الوضع الصحي للدبلوماسية نجوى".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الطائرة التي هبطت في الخرطوم مؤخرا كان على متنها فريق طبي ومعدات طبية وأدوية إضافية نقلت إلى مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يتعامل مع السودان، وكان من المقرر أن تنقل نجوى قدح الدم إلى الضفة الغربية لتلقي العلاج الطبي في إسرائيل، ولكن أصبح من الواضح أن حالتها كانت حرجة ولن تسمح بذلك.

وتابع باراك رافيد: "اليوم، بعد 24 ساعة من عودة الطائرة إلى إسرائيل – الأخبار الصعبة جاءت إلى القدس – طغى فيروس كورونا على مهندس العلاقات الإسرائيلية السودانية".

وكشف باراك أن قدح الدم "قبل ستة أشهر، كانت هي التي بدأت في نسج العلاقات السرية التي أدت إلى لقاء بين نتنياهو والبرهان في فبراير في عنتيبي، بأوغندا".

إقرأ المزيد

يذكر أن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية نفى أمس الثلاثاء، هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم، مفندا ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بهذا الشأن.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت، أمس الأربعاء وفاة قدح الدم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: "تويتر" + "الراكوبة نيوز"