السودان ينفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم

نفى الناطق باسم القوات المسلحة السودانية اليوم الثلاثاء، هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم، مفندا ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بهذا الشأن.

وقال العميد ركن عامر محمد الحسن، إن "الخبر عن وصول طائرة إسرائيلية، غير صحيح"، كاشفا عن وصول طائره تركية إلى القاعدة الجوية محملة بمواد طبية.

وأضاف: "كان في استقبال الطائرة لواء طبيب يتبع لإدارة الخدمات الطبية".

وتابع، أن "ما نشر يندرج في إطار الكيد ودراسة الرأي العام الإقليمي، موضحا أن "الأجواء السودانية لا تفتح إلا عبر ترتيبات معلومة".

وشدد عامر، على "عدم وجود اتفاق مع الطيران الإسرائيلي على دخول الأجواء السودانية"، ناهيك عن هبوط الطائرة التركية المذكورة بمدرج المطار الدولي في الخرطوم.

المصدر: "وكالات سودانية"