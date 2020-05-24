نتنياهو يبحث مع البرهان "مواصلة تعزيز العلاقات" بين إسرائيل والسودان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، تناولت تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وذكر مكتب نتنياهو على حسابه الرسمي في "فيسبوك" اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء "تحدث هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد وعايدهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وتابع المكتب أن نتنياهو بحث مع الزعيمين السوداني والتشادي "مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل" و"أكد أن دولا إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

رئيس الوزراء نتنياهو تحدث هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد وعايدهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك... Posted by ‎رئيس الوزراء الاسرائيلي‎ on Sunday, May 24, 2020

يتبع..