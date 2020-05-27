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موقع فرنسي: أجهزة الأمن الإسرائيلية حذرت نتنياهو من مخاطر خطة الضم

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موقع فرنسي: أجهزة الأمن الإسرائيلية حذرت نتنياهو من مخاطر خطة الضم
Reuters POOL New
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أفاد موقع "إنتيليجنس أونلاين" الفرنسي المتخصص في الشؤون الأمنية، بأن الأمن العام (الشاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل، أبديا تحفظات شديدة على خطة ضم أراض في الضفة.

وذكر الموقع أن هذين الجهازين أبلغا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس بأن تطبيق الخطة من شأنه تصعيد العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في الأردن.

وأضاف أن تقييمات الشاباك تشير إلى أنه في حوالي نصف العمليات التي أفضت إلى إحباط مخططات إرهابية، استعان رجال الجهاز بنظرائهم الفلسطينيين.

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كما يخشى الشاباك من أن يؤدي تطبيق خطة الضم إلى وقف العمل باتفاقيات التعاون مع دائرة المخابرات العامة الأردنية.

وكان نتنياهو قد أعلن عن خط لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل.

وردا على ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية أنها في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل، بما فيها اتفاق أوسلو والاتفاق الأمني، كما دانت العديد من الدول خطة نتنياهو، محذرة من عواقب وخيمة.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي

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