جنرال إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال تصعيد الوضع في الأراضي الفلسطينية

أفادت صحيفة "هآرتس" بأن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي "يستعد لاحتمال التصعيد في الضفة، إذا تم تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض فلسطينية في يوليو المقبل".

وأضافت الصحيفة، أن كوخافي قال ذلك خلال كلمة ألقاها قبل عدة أيام أثناء اجتماعه مع ضابط كبار في الجيش.

هذا وأشارت مصادر أمنية في إسرائيل إلى ضعف التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

ورجحت مصادر أمنية أخرى، عدم إمكانية فرض السيادة على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في الموعد المحدد بيوليو المقبل، بسبب عدم توفر الوقت الكافي للاستعداد لتطورات محتملة، مثل تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت هذه المصادر لموقع "والا" الاخباري، إنه من المحتمل أن يكتفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الموعد المذكور بإعلان الضم، مع تأجيل تطبيقه لعدة أشهر.

المصدر: makan.org