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المغرب يعلن انخفاض مؤشر انتشار فيروس كورونا في البلاد

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المغرب يعلن انخفاض مؤشر انتشار فيروس كورونا في البلاد
AFP FADEL SENNA
الإجراءات الاحترازية في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة في المغرب الاثنين، أن مؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" سجل انخفاضا طفيفا على الصعيد الوطني.

وأوضح مدير دائرة علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن "المؤشر يختلف من جهة لأخرى، ففي الوقت الذي نزل فيه تحت عتبة 0,5 في بعض الجهات، ما زال يقارب الـ1 وبالضبط 0,93 بجهة الدار البيضاء-سطات".

وقال: "سجلنا 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7532 حالة".

وأشار إلى أن التوزع الجغرافي حسب النسبة المئوية لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء، أبرز أن "الدار البيضاء-سطات سجلت ما يقارب ثلث الحالات، تليها مراكش-آسفي بما يقارب 18%، ومن ثم فاس-مكناس بما يفوق 13%".

وأكد اليوبي "تسجيل 71 حالة شفاء من المرض خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4774 حالة".

في المقابل، تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 200 حالة وفاة.

المصدر: "هسبريس"

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