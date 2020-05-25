المغرب.. وفاة واحدة و99 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين، عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7532.

إقرأ المزيد

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، إنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات إلى 200، فيما تم تسجيل 71 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4774 حالة.

وأكد اليوبي أن عدد الحالات المستبعدة بعد نتائج التحاليل السلبية، قد بلغ 144671 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط بالتدابير التي اتخذتها السلطات المغربية بكل مسؤولية.

المصدر: هسبريس