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موريتانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و3 وفيات جديدة

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موريتانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و3 وفيات جديدة
AFP
نواكشوط، موريتانيا
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سجلت موريتانيا الاثنين، 25 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، في ما يمثل ارتفاعا كبيرا في الإصابات والوفيات اليومية بالمرض، منذ الأحد.

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وأعلن مدير الصحة العمومية بوزارة الصحة الموريتانية سيدي ولد الزحاف، الاثنين، أن العدد الإجمالي للإصابات في موريتانيا وصل إلى 262 حالة من بينها 15 حالة شفاء، و9 حالات وفاة، إضافة إلى 238 حالة متابعة.

وأضاف الزحاف أن المصالح الصحية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية، 618 فحصا للكشف عن الفيروس.

كما قال إن مريضا واحدا بين المصابين حالته خطرة، و57 مريضا تظهر عليهم أعراض خفيفة، والبقية  ليست لديهم أي أعراض.

بالمقارنة مع إحصاءات الأحد، ارتفع معدل الإصابات اليومية بواقع أكثر من مرتين، من 10 إلى 25 حالة.

ولم تسجل الصحة الموريتانية الأحد الماضي أي وفيات جراء العدوى.

المصدر: صحراء ميديا

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