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العراق يسجل 163 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

العراق يسجل 163 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا
Reuters Thaier Al-Sudani
أخذ عينات فحص كورونا في العراق
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 163 إصابة وثلاث وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية: "تم فحص 6762 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 194447".

وأضاف: "سجلت مختبرات وزارة الصحة 163 إصابة في محافظات بغداد والبصرة وذي قار والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء والديوانية وبابل ونينوى".

وأشار البيان، إلى تسجيل "73 حالة شفاء، وتسجيل ثلاث وفيات في العاصمة بغداد"، مبينا أن "مجموع الإصابات بلغ 4632 إصابة، والشفاء 2811، والوفيات 163".

المصدر: RT

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