العراق يعلن تسجيل 200 إصابة بكورونا وثماني وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة الوقائية في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكذلك 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان الوزارة: "تم فحص 6503 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 188685".

وأضاف: "سجلت مختبرات وزارة الصحة 197 إصابة في بغداد والبصرة وذي قار والنجف والسليمانية وأربيل وكربلاء والديوانية ودهوك وديالى وكربلاء والمثنى وصلاح الدين".

وأشار البيان إلى تسجيل "153 حالة شفاء، وتسجيل خمس ثمان وفيات في 4469 وواسط"، مبينا أن "مجموع الإصابات بلغ 4272 إصابة، والشفاء 2738، والوفيات 160".

المصدر: RT