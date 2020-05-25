الصحة اللبنانية تنفي شائعات غرامة عدم ارتداء الكمامات

نفى وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريحات صحفية، ما يشاع عن توجه وزارته لفرض غرامة 400 ألف ليرة على كل من لا يضع كمامة.

وأكد الوزير أن "فرض غرامة مالية لم يطرح من الأساس، وهدفنا ليس إرهاق المواطنين بالغرامات، وإنما هدفنا أن يعرف المواطن أهمية وضع الكمامة حفاظا على صحته وسلامته، وهذا ما سنقوم به من خلال حملات التوعية، بالتعاون مع البلديات عبر وزارة الداخلية والبلديات".

وشدد على "ضرورة وأهمية وضع الكمامة، لأنها تمنع انتقال العدوى بما نسبته 95 في المئة".

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام