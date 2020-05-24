بالصور: موكب الحريري يخرق الإجراءات الحكومية في زمن كورونا

خرق رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا، عندما أدى صباح اليوم صلاة عيد الفطر في مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة، بحضور جمع غفير من أنصاره.

وحضر الحريري لأداء صلاة العيد بموكب كبير من عدة سيارات دفع رباعي، رافقه فيه النائب السابق عمار حوري، حيث التف حوله عدد من رجال الدين وفاعليات المنطقة وحشد كبير من المصلين.



ورغم تشديد حكومة خلفه حسان دياب على ضرورة الالتزام بإجراءات التعبئة العامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، تجمع مناصرو الحريري حول موكبه بطريقةٍ تخرق بشكل واضح شروط السلامة العامة، وهتفوا له (بالروح بالدم نفديك يا سعد).

المصدر: "ليبانون ديبايت"