مصر.. ضبط صاحب فيديو "إجري يا شيخ" بالدقهلية

أعلن مصدر في وزارة الداخلية المصرية، ضبط صاحب فيديو متداول عبر "فيسبوك" حمل عنوان "إجري يا شيخ"، لمخالفته قرار الحظر.

وكشف المصدر أن صاحب الفيديو المذكور، مقيم بنبروه بالدقهلية وأنه عند استجوابه، أشار إلى أن بعض الصبية بمحيط سكنه، طلبوا منه إمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك، في ذات المنطقة، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربا خشية ضبطه.

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وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، مقطع فيديو لأحد الأئمة وهو يفر هاربا بعد مداهمة الشرطة لتجمع مواطنين كان ينوي إمامته في صلاة العيد.

ولاحقا نفت الأوقاف المصرية أن يكون المذكور من موظفيها، وقالت: "صاحب واقعة محاولة إقامة صلاة العيد ليس إماما".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT